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5 yıl önce kamyoneti çalındı! Bakın nerede bulundu

İstanbul'da 5 yıl önce çalınan kamyonet, Suriye'de bulundu.

19 Nisan 2019 Cuma 06:25
5 yıl önce kamyoneti çalındı! Bakın nerede bulundu

Alınan bilgiye göre, Mehmet Tanrıverdi'ye ait kamyonet, 2014 yılında Sultangazi ilçesinden çalındı.

Azez Emniyet MüdürlüğüTrafik Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen kamyonet, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden getirilerek sahibine teslim edildi.

Tanrıverdi, AA muhabirine, çalınan aracının bulunduğunu duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Aracın çalınmasından sonra çok aradığını ancak bulamadığını ifade eden Tanrıverdi, "Suriye'de çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Bulunduğunu duyduğumda sevindim, heyecanlandım. Eski arabamı satıp yeni araba almayı düşünüyorum." diye konuştu.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası huzur ve güvenin sağlandığı bölgede araçlara plaka takma zorunluluğu getirilmesi nedeniyle kayıp ve çalıntı araçların tespit edilmeye başlandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 06:43
  1. Kilis
  2. kamyonet
  3. Suriye
  4. Azez Emniyet Müdürlüğü
  5. Mehmet Tanrıverdi

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