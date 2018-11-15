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5 yaşındaki çocuğa Mercedes hediye etti

Çeçenistan'ın Rus kuklası devlet başkanı Ramazan Kadirov , 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çeken 5 yaşındaki Rahim Kuraev’a araba hediye etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 23:56
5 yaşındaki çocuğa Mercedes hediye etti

Çeçenistan’da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çekti. Rekor denemesi kameraya kaydedildi.

Fakat yetkililerin huzurunda bu rekor denemesi gerçekleşmediği için deneme geçersiz sayıldı. Bunun üzerine çocuğun yeni rekor için önümüzdeki günlerde yetkililer huzurunda rekor denemesi yapmasına karar verildi. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ise küçük çocuğa tüm dünyanın ilgisini çeken başarısı için Mercedes marka araba hediye etti.

“Bu hediye için 5 bin şınav çekerim”

Kurayev'le bir araya gelen Kadirov, "Arabayı baban kullansın. Sen beyaz bir Mercedes'te gezmeyi hak ediyorsun" dedi. Küçük çocuk ise bu hediye karşılığında gerekirse 5 bin şınav çekebileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 23:56
  1. Ramazan Kadirov

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