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Eğitim 5 yaş zorunlu eğitim yaşı mı olacak? Anasınıfı zorunlu mu olacak?
Eğitim

5 yaş zorunlu eğitim yaşı mı olacak? Anasınıfı zorunlu mu olacak?

Anasınıfı zorunlu mu olacak? Son günlerde 5 yaşın zorunlu eğitim yaşı olup olmayacağı konuşuluyor. Konu hakkında beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Anasınıfları zorunlu mu olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:11:00 -
5 yaş zorunlu eğitim yaşı mı olacak? Anasınıfı zorunlu mu olacak?

Son günlerde zorunlu eğitim yaşının 5’e ineceği yönünde kamuoyunda bir algı oluştu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Peki, 5 yaş zorunlu eğitim yaşı mı olacak?

5 yaş zorunlu eğitim yaşı mı olacak? Anasınıfı zorunlu mu olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk ekranlarında katıldığı bir programda zorunlu eğitim yaşıyla ilgili konuştu. Bakan Özer, şu an böyle bir çalışmanın olmadığını ancak Meclis’ten böyle bir karar çıkarsa çalışma yapılacağını belirtti.

Bakan Özer, “Artık bizim gelinen noktada odaklanmamız gereken şey, eğitimde fırsat eşitliğine ve okullar arasındaki başarı farkını azaltmaya kaliteyi artırmaya bir vatandaşın çocuğunun gönül rahatlığıyla mahallesindeki okula göndermeyi ihtiyacı var. 4 öncelik koyduk. Okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Okul öncesi eğitim yaşam boyu sadece bilişsel değil becerileri artıran eğitimlerden biridir” dedi.

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