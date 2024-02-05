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Gündem 5 vakit spor! Camide spor dersleri başladı
Gündem

5 vakit spor! Camide spor dersleri başladı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 07:50:00 - 2024-02-05 07:53:25

Bağcılar Belediyesi tarafından spora teşvik kapsamında hayat geçirilen projeyle yaşlı vatandaşlar, camilerde eğitmenler eşliğinde spor yapıyor.

Bağcılar Belediyesi bazı sağlık sorunlarını önlemek için ‘5 vakit spor’ adlı proje ile namaz kılmaya gelen yaşlılara spor imkanı sunmaya başladı. Yaklaşık 3 hafta önce başlayan etkinlik ile Bağcılar genelindeki 11 camide namaz kılmaya giden yaşlılar, namazdan sonra eğitmen eşliğinde spor yapıyor. Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede öğle ve ikindi namazlarından sonra sağlıklı yaşam için eğitmen rehberliğinde temel spor hareketleri öğretiliyor.

PINAR: RAHAT HAREKET EDEBİLİYORUZ

 

65 yaşındaki Tufan Pınar, “Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinlik çok güzel bir etkinlik. Hocamız ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Mesela biz ihtiyar olarak çalışmayan tembel insanlarız. İhtiyarlık dolayısıyla mecburi tembelleşiyoruz. Bu hareket dolayısıyla rahat rahat hareket edebiliyoruz. Herhangi bir yerimiz ağrımıyor. Bu iyiliğini gördük. Devamlılık da kazandı” dedi.

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