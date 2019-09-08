0553 313 94 23

5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası

- Tekirdağ'da düzenlenen organizasyon ödül töreniyle sona erdi

08 Eylül 2019 Pazar 20:13
5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası


TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Tayland, Malta, İtalya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'dan 186 sporcu Marmara Denizi'nde mücadele etti.

Şampiyonayı genel klasmanda Taylandlı Weka Bhanuband birinci, Ukraynalı Alina Shapovalova ikinci, Karşıyama Yelken Kulübü sporcusu Uğur Yıldırım üçüncü, Tekirdağ Yelken Kulübü sporcusu Ege Ayyıldız Bayraktar dördüncü ve yine aynı takımdan Ekin Su Gökkurt beşinci olarak tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya farklı ülkelerden 186 sporcunun katıldığını söyledi.

Süleymanpaşa Belediyesine ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Akdurak, şampiyonanın gelecek sene daha fazla katılım ile yapılacağını kaydetti.

Tören, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının verilmesiyle son buldu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:13
  1. Tekirdağ
  2. Uluslararası
  3. yarış
  4. Yelken

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" ile eşi cezaevine gönderildi
    1. FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" ile eşi..
    2. YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
    3. İstanbul'da korkutan yangın!
    4. ABD'den 'ortak kara devriyesi'ne..
    5. Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a..
    6. Elmalı'nın başpehlivanı Gürbüz oldu!
    7. Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı takip
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    9. Gaziantep'te korkunç kaza: 1 ölü, 1..
    10. Skrtel oynadı, Başakşehir tek golle..
    11. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    12. Muğla'da yıkımı bakanlık devraldı.....
    13. Cübbeli Ahmet Hoca patladı: Devlet..
    14. "Başakşehir'e katkı sağlamak için..
    15. Moldova Türkiye maçı ne zaman?
    16. Ağrı'daki PKK operasyonu
    17. İstanbul Beylikdüzü'nde yangın paniği
    18. Güder: ‘Yaşam kalitesini yükseltmek..
    19. Kastamonu'da gözyaşları sel oldu.....
    20. TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası sona..
    21. Bucaspor'dan Taylan Antalyalı çıkışı!
    22. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
    23. Kömürspor taraftarı Emine Bulut ve tüm..
    24. Liverpool'dan Dijk'a müthiş zam!
    25. "Üst sıralara çıkmak için oynayacağız"
    26. GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malatya..
    28. Manisa'da rahvan at yarışları yapıldı
    29. TFF 2. Lig: İnegölspor: 1 - Yeni..
    30. Futbol: Toplu sonuç
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'