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5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Tayland, Malta, İtalya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya’dan 186 sporcunun katılımıyla Tekirdağ'da gerçekleştirilen yelken yarışlarının açılış töreni yapıldı

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:23
5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası yelken yarışlarının açılışı töreni yapıldı.

5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası'nda bu yıl 9 ülkeden, 32 spor kulübü ile 186 sporcu mücadele edecek.

Yelken İhtisas Kulübünde düzenlenen törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Tayland, Malta, İtalya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen sporcuların madalya için yarışacağını söyledi.

Yüksel, Süleymanpaşa’nın tanıtımının daha iyi yapılabilmesi ve kentin marka değerinin arttırılması için bu yıldan itibaren ismi "Rodosto Cup" olan yarışların, Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası (International Süleymanpaşa Optimist Cup) adıyla anılacağını dile getirdi.

Yarışların Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 5 yıl önce başladığını belirten Yüksel, "Bizden önceki belediye tarafından başlatıldı ve çok güzel bir proje olmuş. Belediye olarak hazırlık anlamında bu yıl zamanımız azdı. Seneye daha güzel daha çok katılımlı olması için çalışacağız. Tekirdağ'da bu tür aktiviteler daha çok olacak." dedi.

Yüksel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübüne yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Süleymanpaşa sahilini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Valimiz de sağ olsun sahilimizin doğru şekilde değerlendirilmesiyle ilgili bize sahip çıkıyor. İnşallah ileri ki dönemlerde gençlerimiz için çok daha farklı bir Süleymanpaşa göreceğiz."

Konuşmaların ardından yarışlara katılan ülke sporcularına, protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, belediye başkan yardımcıları ve aileler katıldı.

Yarışlar, pazar günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:23
  1. Optimist Kupası
  2. Süleymanpaşa Belediyesi
  3. Tekirdağ

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