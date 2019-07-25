5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası sona erdi

ERZURUM (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunca (TAF) Erzurum’da düzenlenen 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışları sona erdi.

Palandöken ilçesindeki Atatürk Üniversitesi pistinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Hindistan, Nijerya, Romanya, Lübnan, Umman, İspanya ve Tayland’dan 100'ü aşkın sporcu katıldı.



Atletler, Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası için baraj derecesi elde etmek için yarıştı.

Kupanın son gününde yapılan erkekler 200 metre mücadelesinde Taylandlı sporcular Sipiral Punpa 20.76'lık performansıyla altın madalyanın sahibi olurken Ruttanapon Sowan 21.20'lik derecesiyle üçüncü, Bahreynli sporcu Rashid Abdulraouf ise 20.94'lük derecesiyle ikinci oldu.

Kadınlar 200 metre mücadelesinde ise Lüblanlı sporcu Aziza Sbaity 24.03'lük derecesiyle birinci, Türk sporculardan Burcu Erdemir 24.17 ile ikinci, Elif Polat ise 24.32'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkekler 110 metre engelli yarışlarında Türk sporcular Harun Akın 14.48 ile birinci Mehmet Emin Bayram 14.50'lik derece ile ikinci Mustafa Güneş ise 14.56'lık derece ile üçüncü oldu.

Kadınlar 100 metre engelli mücadelesinden Türk sporcularda Nefise Karatay 13.58'lik derece ile birinci Beyzanur Yavuz 14.96 ile ikinci oldu.