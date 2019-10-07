0553 313 94 23

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı sona erdi

"Kitap Bizi Birleştirir" sloganıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı sona erdi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 07:06
5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı sona erdi

Basın Yayın Birliği tarafından "Kitap Bizi Birleştirir" sloganıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen fuarı 97 bin 551 kişi ziyaret etti.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 9 gün süren fuarda, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi yer aldı.

Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi gibi çocuk ve gençler için de yaklaşık 70 farklı kültürel etkinlik gerçekleştirildi.

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara beklenenin ötesinde ilgi olduğunu söyledi.

"Arapça kitap Türkiye'de yeni bir pazar"

Ağırakça, sadece İstanbul'dan değil şehir dışından ve yurt dışından ziyaretçilerin de fuara geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene fuarın yurt dışından özel ziyaretçilerinin olması, sadece Arapça kitaba ulaşmak için Kosova, Makedonya, Almanya ve İrlanda'dan ziyaretçilerin olması bizi fazlasıyla mutlu etti. Burayı sadece kitap satış ortamı olarak görmedik. Birçok telif satışı da gerçekleşti. Özellikle Türkçeden Arapça'ya birçok kitabın telifi satıldı. Bu sene Türk edebiyatı raflarda daha fazla yer aldı ve Arap okuyucu özellikle Türk edebiyatını sormaya başladı. Bu bağlamda gerçekten oldukça verimli bir fuar olduğunu gördük."

Yayıncıların da fuardan, önceki yıllara göre daha memnun ayrıldığını aktaran Ağırakça, "Bu sene 6 ayrı yerde etkinliklerimiz vardı. Kültür aktiviteleri oldukça fazlaydı. Çocuklara ve gençlere yönelik çok önemli aktiviteler oldu." diye konuştu.

Muhammed Ağırakça, ilerleyen zamanlarda fuarla ilgili daha olumlu gelişmelerin olacağına dikkati çekerek, "Arapça kitabın Türkiye'de yeni bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl zaten sloganımız 'Yeni Bir Dünya Keşfet'ti. Avrupa'ya açılan Arapça kitap pazarında Türkiye'nin ana kilit nokta olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 07:06
  1. 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı
  2. arapça
  3. fuar
  4. kitap
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail yeni bir hava savunma sistemi için çalışıyor
    1. İsrail yeni bir hava savunma sistemi..
    2. Irak yönetiminden 'şiddet kullananlara..
    3. Erdoğan'dan 'yeni bakanlık' sinyali!
    4. EYT son durum ne 7 Ekim Pazartesi..
    5. Af son dakika! Denetimli serbestlik ve..
    6. ABD'den son dakika 'Türkiye' açıklaması
    7. 07.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan-Trump..
    9. İsrail eylül ayında Kudüs'e yönelik..
    10. İtiraf etti: Üsteğmen rütbesini FETÖ..
    11. Genç güreşçilerden 54 madalya
    12. Tunus'ta parlamento seçiminii Nahda..
    13. 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap..
    14. Cammu Keşmir protestosuna izin verilmedi
    15. Türkiye Dünya Atletizm..
    16. "Başörtülüler Arabistan'a" diyen..
    17. Başkan Erdoğan ile Trump 'güvenli..
    18. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adalı:..
    19. Portekiz'de seçimlerin galibi..
    20. N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un..
    Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!
    Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'
    Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi öğrencisine...
    Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi öğrencisine...
    Şamil Tayyar sert çıktı: Yaptıkları yanına kar kalmamalı
    Şamil Tayyar sert çıktı: Yaptıkları yanına kar kalmamalı