5 ülkede daha rastlandı! İnsanlara da bulaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bilgisini verdiği ifade edildi.

Açıklamada, vizonlarda rastlanan koronavirüs türünün klinik görünümü, ağırlığı ve bulaşıcılığının Kovid-19'un diğer türleriyle benzerlik gösterdiği, diğer yandan bu türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon terkibine rastlandığı bildirildi.

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı belirtilmişti.

Danimarkalı yetkililer, vizonlardaki bu türün, insanlara bulaştığını ve şimdiye kadar 12 kişiyi enfekte ettiğini duyurmuştu.

Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı söylenilmişti.