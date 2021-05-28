5 ülke daha Türkiye'den SİHA almak için harekete geçti

Türkiye, savunma sanayiinde adeta tarih yazıyor. Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA, dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Japon basını, SİHA'ların potansiyel müşterilerini yazdı.

"Azerbaycan'ın zaferinde büyük payı var"

Türkiye'nin SİHA teknolojilerinde olağanüstü bir atılım yaptığını ve teknolojisini dünya çapında ilerlettiğini vurgulayan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu araçlar halihazırda Azerbaycan, Ukrayna ve Katar semalarında görev yapıyor. Özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zaferde büyük payları var."

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan ve Dağlık Karabağ savaşına Bayraktar TB2'lerin damga vurduğu vurgulanan haberde, Azerbaycan ve Ukrayna'nın ardından Polonya semalarında da yükselecek olan SİHA'ların Rusya'yı baskılayacağı ifade edildi.

5 ülke sıraya girdi

Japon basını, Bayraktar TB2'nin yeni potansiyel müşterilerinin İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk olduğunu yazdı.

Polonya ile yapılan anlaşmaya da yer verildi

Araştırmacı-yazar Hitoshi Sato tarafından kaleme alınan ve Yahoo News Japan'da yayınlanan makalede, Türkiye ile Polonya arasında imzalanan 24 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına ilişkin anlaşmanın detaylarına da yer verildi.