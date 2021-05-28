  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şüpheli valiz alarmı! Ekipler harekete geçti
Yıldırım düştü, yangın çıktı
Seyir halindeki traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
Hudut kartalları göz açtırmıyor! 8 terörist yakalandı
Teknoloji 5 ülke daha Türkiye'den SİHA almak için harekete geçti
Teknoloji

5 ülke daha Türkiye'den SİHA almak için harekete geçti

Japon basını, İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk'un Türkiye’den SİHA satın almaya hazırlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 20:47:00 - 2021-05-28 20:48:09

Türkiye, savunma sanayiinde adeta tarih yazıyor. Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA, dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Japon basını, SİHA'ların potansiyel müşterilerini yazdı.

"Azerbaycan'ın zaferinde büyük payı var"

Türkiye'nin SİHA teknolojilerinde olağanüstü bir atılım yaptığını ve teknolojisini dünya çapında ilerlettiğini vurgulayan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu araçlar halihazırda Azerbaycan, Ukrayna ve Katar semalarında görev yapıyor. Özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zaferde büyük payları var."

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan ve Dağlık Karabağ savaşına Bayraktar TB2'lerin damga vurduğu vurgulanan haberde, Azerbaycan ve Ukrayna'nın ardından Polonya semalarında da yükselecek olan SİHA'ların Rusya'yı baskılayacağı ifade edildi.

5 ülke sıraya girdi

Japon basını, Bayraktar TB2'nin yeni potansiyel müşterilerinin İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk olduğunu yazdı.

Polonya ile yapılan anlaşmaya da yer verildi

Araştırmacı-yazar Hitoshi Sato tarafından kaleme alınan ve Yahoo News Japan'da yayınlanan makalede, Türkiye ile Polonya arasında imzalanan 24 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına ilişkin anlaşmanın detaylarına da yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Utanır mı? Taksim Camii açıldı Meral Akşener alay konusu oldu
Siyaset

Utanır mı? Taksim Camii açıldı Meral Akşener alay konusu oldu

Bugün binlerce Müslümanın katılımıyla ibadete açılan Taksim Camii ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2013’te Gezi olayları ..
Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan flaş karar
Gündem

Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan flaş karar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Mehmet Ağar'a yaptığı çağrının ardından Ağar Bodrum'daki Yalıkavak..
Taksim Camii'nde ilk ezan böyle okundu
Gündem

Taksim Camii'nde ilk ezan böyle okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazı sonrası ibadete açılan Taksim Camisi'nde ilk ezan böyle okundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay