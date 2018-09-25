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5 terörist etkisiz hale getirildi!

Siirt'in Baykan ilçeine yapılan operasyonda PKK'lı 5 terörist öldürülürken, çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

25 Eylül 2018 Salı 00:05
5 terörist etkisiz hale getirildi!

Siirt'in Baykan ilçeine bağlı 8 kırsal mahallede 23 Eylül tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün saat 21.30 sıralarında tamamlandı. Operasyonda PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Baykan ilçesine bağlı Çukurca, Oğlaklı, Meşelik, Ardıçdalı, Bahçeli, Korucu, Aydınlar ve Çamtaş mahallesinde 23 Eylül günü başlayan operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 21.30'da sona erdiği belirtildi.

Operasyon sonuçlarına ilişkin valilikçe yapılan ikinci açıklamada, "24 Eylül 2018 günü Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Siirt'in Baykan ilçesi Çukurca köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensubu toplam (5) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte; (2) adet Seyyar dipçikli Kaleşnikof tüfek, (10) adet Kaleşnikof şarşörü, (291) adet Kaleşnikof fişeği, (3) ader şarjör kütüğü, (4) adet el bombası,(2) adet sırt çantası, (3) adet kırık şemsiye, (1) adet radyo (3) adet not defteri, (1) adet Flash bellek, (1) adet uyku tulumu, (1) adet panço, (1) adet terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, çok sayıda yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölücü Terör Örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 00:05
  1. Aydın
  2. Baykan
  3. Siirt
  4. terör örgütü PKK

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