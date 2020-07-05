5 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Temmuz koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 180 bin 680 oldu. Virüs 19 can daha aldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil." dedi.
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