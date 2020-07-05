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5 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Temmuz koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 19:29:00 - 2020-07-05 19:35:05
5 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 180 bin 680 oldu. Virüs 19 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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Yorumlar

allah dostu

yaşım 25 sağlıklı bir vatandaşım : eldiven ve maske kullandım bu zamana kadar, market posetlerini yıkadım, eve gelince telefon ön yüzeyini ıslak mendille , arka kapağı yıkadım su sabunla, bu kadar tedbirli davranırken sonuç: 8 gündür covid 19 hastasıyım , bunu niye anlattın derseniz sen ne kadar tedbir alsanda Allahın hesabının önüne geçemezsin, kaderim de varmış diyİP tevekkül edeceksin....Ecelin gelmediyse ölmezsin
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