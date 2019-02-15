5. partisine rozet takan Halis Günday, siyaseti eroin bağımlığına benzetti

Aydın siyasetinin renkli simaları arasında yer alan ve 5. partisine rozet takan 80 yaşındaki Halis Günday, siyaseti eroin bağımlılığına benzetti. İnsanları çok sevdiğinden ve hizmet etme aşkından dolayı tasvip edilmese de parti değiştirmek zorunda kaldığını belirten Halis Günday, aslında kendisinde, yaşam tarzında ve kişiliğinde hiç bir değişikliğin olmadığını tek amacının hizmet olduğunu kaydetti.

Aydın’ın önemli simalarından biri olan Halis Günday, 80 yaşından sonra yeniden rahmetli babasının partisine geldiğini belirterek kısa sürede 4. parti rozeti değiştirdi. 1990 yılından sonra da 5 partide siyaset yapan 80 yaşındaki Halis Günday, siyasetin de bağımlılık gibi bir durum olduğunu söyledi. Siyasi hayatına Refah Partisi’nde başlayıp AK Parti’nin Aydın’daki kurucuları arasında da yer alan Halis Günday, AK Parti’den Demokrat Parti’ye Demokrat Parti’den CHP’ye geçti. CHP’de siyaset yaparken bu dönem için de sevip desteklediği başkan adayı CHP’den aday gösterilmeyince yeniden parti değiştiren Halis Günday, bir daha parti değiştirip yeniden Demokrat Parti saflarına geçti.

Yaşadığı durumun pek tasvip edilmese de insanları ve siyaseti sevdiği için böyle bir yola başvurduğunu belirten Aydın’ın en yaşlı siyasetçilerinden Halis Günday, siyaseti eroin bağımlılığına benzeterek “Siyaset yapmayı çok seviyorum” dedi. Halis Günday konuyla ilgili açıklamasında “Faal olarak 1990’dan beri profesyonel siyasetçiyim. Başkan vekilliği yaptık 2 devre. Millet vekili adayı olduk. Tabi siyaset bırakılmıyor. Eroin hastalığı gibi bir şey. Ama ben zevk alıyorum. Hoşuma gidiyor siyaset yapmak. Vatandaşın işini görmek güzel bir şey. Bu babamdan gelen bir şey sanırım. İrsi bir durum galiba” diyerek kendisine sırasıyla merhum Erbakan, ve Tayyip Erdoğan’dan sonra DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın rozet taktığını söyledi.

“Hoş karşılanmıyor ama”

Kendisinin sürekli siyasi parti değiştirmesinin kendisine göre haklı sebepleri olduğunu belirten Halis Günday, “Yaptığımız pek iyi karşılanmıyor ama bazı olaylar bunu mecbur ediyor. AK Parti zamanında Ortekin ile milletvekillerimiz geçinemedi. Ortekin’i haklı bulduk. Haklının yanında olmak için dayanamadım istifa ettim. Ben sağcı bir kişiyim hayatımda sola oy vermemiştim. Hanımın akrabası başkan adayı olup beni yanında görmek isteyince hizmet etmek için parti sorun değil deyip CHP’ye geçtik. Güzel işler yaptık. Daha sonra CHP’de Mesut Bey’e haksızlık yapıldığını düşününce bu defa da mevcut başkanla Demokrat Parti’ye geçtik” ifadelerine yer verdi.

1938 doğumlu olduğunu kendisini 80 yaşında değil 40 yaşında hissettiğini belirten Halis Günday, gençlerin de siyaseti severek yapmasını istedi.