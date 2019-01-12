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5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası

- Adana'da düzenlenen organizasyona yaklaşık 4 bin sporcu katılıyor

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:45
5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası


ADANA (AA) - Adana'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası müsabakaları başladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğin önemine değindi.

Spor aktivitelerinin, fiziksel faydaların yanı sıra insanların ruh sağlığını da olumlu etkilediğini belirten Demirtaş, "Evrensel kültürün bir parçası olan spor, her ırktan, her dinden, her coğrafyadan insanı aynı mücadele duygusunda birleştiren önemli bir vasıtadır." dedi.

Demirtaş, karatenin de fiziksel ve ruhsal anlamda gelişime, öz güvenin artmasına yardımcı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Son dönemde yürütülen çalışmalarla karate sporunda ülkemizin kazandığı uluslararası başarılar, sizlerin bu alana ilgi duyduğunun da önemli bir göstergesidir. Karate, sizlere dış etkilerden korunmayı öğretirken, pozitif düşünmeyi, sükuneti, sabrı ve kendine saygı duymayı da benliğinize yerleştirmektedir. Dikkat edilecek olursa, karate sporunun sizlere kattığı özellikler, aslında bizim çeşitli yollarla kazandırmaya çalıştığımız güzel özelliklerden sadece birkaçıdır. Bununla birlikte karate başta olmak üzere, sporun her dalını milli ve manevi değerlerimizin kazandırılmasında, sizlerin sokaklardan ve sokaklardaki kötü niyetli kişilerden, uyuşturucu ve benzeri illetlerden uzak tutulmanızda önemli bir vasıta olarak görüyoruz."

TÜGVA Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar da organizasyonu 2. kez Adana'da düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından bugünkü müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları sunuldu.

Minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde, 73 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon yarın sona erecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:45
  1. 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası
  2. Adana
  3. KARATE
  4. TÜGVA
  5. Türkiye Gençlik Vakfı

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