5 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı ama eline bakın ne kadar para geçecek!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Berk Göktaş, 5 milyon lira değerindeki 13. soruyu açtırdı. Doğru yanıtı veren Göktaş 5 milyon TL kazanan ilk yarışmacı oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Göktaş'ın eline 5 milyon TL geçmeyeceğini açıkladı.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon lira ödüllü soru açıldı.

Kenan İmirzalioğlu’nun sunduğu yarışma programında 19 yaşındaki Berk Göktaş isimli yarışmacı geçen hafta 1 milyon lira ödüllü 12. soruya doğru cevap vermişti.

Yarışmanın bu haftaki bölümünde 5 milyon için sorulan soru şöyle:

"Bakara suresinde bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının 'Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa’dan 'Rabbine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A) Mercimek B) Soğan C) Nohut D) Sarımsak"

5 MİLYON TL'NİN SAHİBİ OLDU

'C) Nohut' cevabını veren Berk Göktaş doğru yanıtı vererek program tarihinde 5 Milyon TL kazanan ilk yarışmacı oldu.

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5 MİLYON TL ALMAYACAK

Fakat yarışmacı Göktaş'ın eline 5 milyon geçmeyecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Göktaş'ın eline geçecek parayı hesapladı.

Sosyal medyasında yaptığı hesaplamada, vergiler kesildiğinde Berk Göktaş'ın 4.007.411 TL alacağını söyledi.