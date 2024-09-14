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Aktüel

5 milyon Euro değerinde 125 kilo altın yakalandı! Hesap verecekler, rakamlar dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-09-14 22:44:00 - 2024-09-15 02:06:16
5 milyon Euro değerinde 125 kilo altın yakalandı! Hesap verecekler, rakamlar dikkat çekti

Orta Doğu'dan Batı Avrupa'ya uyuşturucu taşımak için kilit bir geçiş noktası olan Bulgaristan, son yıllarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı ile mücadele çabalarını artırdı. Bulgaristan-Türkiye sınırında değeri 188milyon TL'lik 125 kilo altın ele geçirdi.

Orta Doğu'dan Batı Avrupa'ya uyuşturucu taşımak için kilit bir geçiş noktası olan Bulgaristan, son yıllarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı ile mücadele çabalarını artırdı. Bulgaristan, Türkiye sınırında değeri 5 milyon euroyu aşan 125 kilo altın ele geçirdi.

Bulgaristan'da yetkililer, Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo kontrol noktasında değeri 5 milyon euroyu (188 milyon Türk Lirası) aşan 125 kilogramlık rekor miktarda altın ele geçirdi.

Mücevher, külçe ve madeni paraları da içeren paket, Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde Ulusal Güvenlik Devlet Ajansı ve sınır polisinin ortak operasyonuyla ele geçirildi.

El konuldu

Euronews haberine göre, Bulgaristan Gümrük İdaresi ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin katıldığı ortak bir brifingde 125 kilo altına el koyulduğu açıklandı.

Yetkililer, sürücünün Bulgar vatandaşı olduğunu ve gözaltına alındığını belirtirken, Bulgar-Türk vatandaşı olan bir başka kişinin de aynı araçta olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Atanas Ilkov, kaçakçılık çetesi hakkında birkaç ay edindikleri bilgiye göre, “Avrupa'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gidiyor” dedi.

Hava yastığı bölmesinde bulundu

Kaçak altınlar, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giden bir araca gizlenmişti. Yetkililer, kapsamlı inceleme sırasında, gösterge paneli kapağını çıkardıktan sonra aracın hava yastığı bölmesine gizlenmiş külçeler, madeni paralar ve diğer eşyaları keşfetti.

Gümrük Dairesi Müdürü Georgi Dimov, "Titiz gümrük incelemesinin 13 saatten fazla sürdüğünü" belirterek, bunun Bulgaristan sınırında bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktarda kaçak altın olduğunu belirtti.

Orta Doğu'dan Batı Avrupa'ya uzanan uyuşturucu rotası üzerinde yer alan Bulgaristan, son yıllarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığını önlemek için büyük adımlar attı.

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Sınırda 5 milyon Euro değerinde 125 kilo altın yakalandı

Aktüel

Sınırda 5 milyon Euro değerinde 125 kilo altın yakalandı

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Yorumlar

İ. Keskin

Biz niye yakalamadık? Bize kalırdı. Bulgaristan yakaladı ve üzerine oturdu ele mi?

Kapı

Ne güzel la. Bizim sınırımızı ellerini kollarını sallaya sallaya geçsinler, Bulgar yakalasın ve tüm altınlara el koysun. Benzer şekilde geçenlerde Bulgar sınırından Türkiyeye geçecek bir araçta milyonlarca dolar/euro yakalayıp yine el koymuşlardı...
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