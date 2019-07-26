5 milyon 96 bin 286 adet fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, kentte erozyon ve taşkın sularla mücadele edildiğini bu kapsamda ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"Kahramanmaraş Yeşilkuşak Orman İçi Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi" ile Ahir Dağı’ndaki Keklik Deresi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Altındaş, Kahramanmaraş’ta 5 milyon 96 bin 286 adet fidan dikimi gerçekleştiğini söyledi. Kahramanmaraş ilini tehdit eden sel taşkınları ve erozyon riskinin dikilen fidanlar sayesinde en aza indirildiğini söyleyen Altındaş, Keklik Deresi mevkisine 1 buçuk milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Altındaş, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesinde yer almakta olan Keklikderesi, Kahramanmaraş’a 12 kilometre uzaklıktadır. Ahırdağı yöresinin önemli bir bölümü otlatma amaçlı kullanılan Keklikdere yağış havzasından oluşmaktadır. Bu havzanın vejetasyon yapısı aşırı, düzensiz ve erken otlatmalar ile birlikte bozulmuştur. Çalışma alanı arazi sınıflandırması esaslarına göre değerlendirildiğinde, her türlü erozyon sınıfı aktif şekilde görülmektedir. Erozyonla taşınan topraklar özellikle alt havzaların dere şebekelerinde önemli ölçüde tortunun taşınmasına neden olmaktadır. Bölgeye 260 bin badem, 4 bin ceviz, 50 bin kuşburnu, 18 bin mahlep, 12 bin ahlat ve 1 milyon 156 bin sedir fidanı dikimiyle toplam 1 buçuk milyon toprağı fidanla buluşturduk. Bu kapsamda il genelinde son bir yılda 5 milyon 96 bin 286 adet fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.