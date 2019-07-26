0553 313 94 23

5 milyon 96 bin 286 adet fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, kentte erozyon ve taşkın sularla mücadele edildiğini bu kapsamda ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:56
5 milyon 96 bin 286 adet fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, kentte erozyon ve taşkın sularla mücadele edildiğini bu kapsamda ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.


"Kahramanmaraş Yeşilkuşak Orman İçi Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi" ile Ahir Dağı’ndaki Keklik Deresi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Altındaş, Kahramanmaraş’ta 5 milyon 96 bin 286 adet fidan dikimi gerçekleştiğini söyledi. Kahramanmaraş ilini tehdit eden sel taşkınları ve erozyon riskinin dikilen fidanlar sayesinde en aza indirildiğini söyleyen Altındaş, Keklik Deresi mevkisine 1 buçuk milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Altındaş, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesinde yer almakta olan Keklikderesi, Kahramanmaraş’a 12 kilometre uzaklıktadır. Ahırdağı yöresinin önemli bir bölümü otlatma amaçlı kullanılan Keklikdere yağış havzasından oluşmaktadır. Bu havzanın vejetasyon yapısı aşırı, düzensiz ve erken otlatmalar ile birlikte bozulmuştur. Çalışma alanı arazi sınıflandırması esaslarına göre değerlendirildiğinde, her türlü erozyon sınıfı aktif şekilde görülmektedir. Erozyonla taşınan topraklar özellikle alt havzaların dere şebekelerinde önemli ölçüde tortunun taşınmasına neden olmaktadır. Bölgeye 260 bin badem, 4 bin ceviz, 50 bin kuşburnu, 18 bin mahlep, 12 bin ahlat ve 1 milyon 156 bin sedir fidanı dikimiyle toplam 1 buçuk milyon toprağı fidanla buluşturduk. Bu kapsamda il genelinde son bir yılda 5 milyon 96 bin 286 adet fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ECB anketinde enflasyon ve işsizlik beklentileri revize edildi
    1. ECB anketinde enflasyon ve işsizlik..
    2. Çay kenarında 72 kök kenevir..
    3. Hakkari'de bir asker şehit oldu
    4. Afyonkarahisar’da “Habersiz Deprem..
    5. Safranbolu’da 20. Uluslararası Altın..
    6. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden..
    7. Çaykur Rizespor'un Bolu kampı
    8. 14 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan..
    9. Deniz suyu analizleri sonuçlandı
    10. Şampiyon sahaya indi
    11. Bilecik’in meyvelere dondurmalara tat..
    12. İkinci el araç ticareti ’yetki..
    13. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    14. Kocaeli’de belediyenin lojmanlarını..
    15. 2,5 metrelik kara yılan korkuttu
    16. Başkan Yüzügüllü çalışmaları takipte
    17. 5 milyon 96 bin 286 adet fidan..
    18. Burhan Kuzu'dan çakma tarihçiye cevap!
    19. Kütahya’nın kardeş şehri Pecs ile iş..
    20. Belçika'da sıcaklık rekoru
    21. Kablo ve kombi hırsızlığı şüphelileri..
    22. Trafikteki başarısı bisiklet kazandırdı
    23. Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile..
    24. Adramytteion kazı ekibinden Kaymakam..
    25. Şimdi Batı düşünsün! Türkiye ve Rusya..
    26. Beyazgül sanayi esnafıyla bir araya..
    27. Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Toplantısı
    28. Fatsa Huzurevi yakında açılacak
    29. Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Toplantısı
    30. İran alıkoyduğu tankerdeki Hindistanlı..
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!