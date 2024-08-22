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Yerel 5 metrelik yılan Sivaslıları korkuttu
Yerel

5 metrelik yılan Sivaslıları korkuttu

Yeniakit Publisher
2024-08-22 12:28:00 -

Sivas’ın Gürün ilçesi Dümerpınar köyü kırsalında görülen 5 metre uzunluğundaki yılan bölge sakinlerini korkuttu.

Gürün ilçesine bağlı Dümerpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte merada sürüsünü otlatırken dev bir yılanla karşılaştı. Yılanın sürüye yaklaştığını gören iki kardeş önce panikle geri çekildi. Ardıç kardeşler, ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonla yılanı görüntüledi.

Yunus Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlatarak, “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” şeklinde konuştu.

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