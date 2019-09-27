5 madde sıralayan Yavuz Bahadıroğlu: Deprem çantanıza bunları da koyun! Tarihçi, yazar Yavuz Bahadıroğlu, maddi tedbirlerin yanında manevi önlemlere de işaret ederek dikkat çeken bir "deprem çantası" paylaşımında bulundu.

İstanbul 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından birçok uzman, alınması gereken önlemlere dair açıklamalarda bulundu. Genelde maddi önlemler hakkında yapılan çağrıların ardından, Yeni Akit Gazetesi yazarı, tarihçi Yavuz Bahadıroğlu da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Araştırmacı, yazar Bahadıroğlu, Twitter hesabından "deprem çantası" uyarısında bulundu. Olayın manevi boyutuna da dikkat çeken Bahadıroğlu, 5 madde sıralayarak alınması gereken manevi tedbirleri de hatırlattı. Bahadıroğlu şunları yazdı: Deprem çantanıza: 1. İnancınızı; 2. İbadetinizi; 3. Kaderinizi; 4. Tevekkülünüzü; 5. Teslimiyetinizi de koyun. Bahadıroğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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