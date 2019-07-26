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5 köye 5 park

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen; Peçenek, Tatlar, Gicik, Kavaklı ve Aydıncık’a vatandaşların sosyalleşebileceği parklar yapıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:17
5 köye 5 park

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen; Peçenek, Tatlar, Gicik, Kavaklı ve Aydıncık’a vatandaşların sosyalleşebileceği parklar yapıyor.


Altındağ Belediyesine bağlı 5 köyde muhtarların ve vatandaşların talepleri doğrultusunda park yapımı için çalışmalar başladı. Köy statüsünden mahalleye dönüşen; Peçenek, Tatlar, Kavaklı ve Aydıncık’ta parkların yapım çalışmalarına başlanırken Gicik’e yapılacak park için ise yer tespit çalışmaları devam ediyor. Çocukların oyun oynayabileceği ve vatandaşların aileleriyle beraber güzel zaman geçireceği parklarda her detay düşünüldü. Oyun gruplarının ve yeşil alanların yer alacağı parklarda, vatandaşlar kamelya ve banklarda aileleriyle beraber güzel havanın tadını çıkarabilecek. Minikler ise oyun gruplarında arkadaşlarıyla oyun oynamanın mutluluğunu yaşayacak.



“Her noktaya eşit hizmet”


Altındağ’ın her noktasına eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Altındağ’ımızın her noktasına eşit hizmet götürmek için çalışmalarımıza başladık. Çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı yeşille buluşturmak için köylerimizde 4 parkımızın inşaatına başladık. Yapılacak bir park içinse yer tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden yapacağımız parklar hemşehrilerimize hayırlı olsun. Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:17
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