5. kol faaliyetleri ne demektir? 5. kol faaliyeti ne anlama gelir?

Yeni dünya düzeninde savaş stratejileri de dahil olmak üzere her şey yenileşmeye giriyor. Savaşlar eskiden silahlar ile karşı karşıya gelerek yapılırdı ama artık yeni dünya sisteminde savaşların hali bambaşka bir şekle büründü. 5. kol faaliyeti denilen şey de aslında bir savaş stratejisidir.

Silahlı savaşlardan daha tehlikeli

Sanılanın tam aksine sessiz ve sakin bir şekilde yürütülen bir savaş stratejisi olan 5. kol faaliyeti, silahlarla hakim olunamayan yerlere birtakım propagandalar ve casuslukla hakim olmanın adıdır. Tank ve tüfekler geri planda kalır ve halklar hükümetlere karşı kışkırtılmaya çalışılır. Bunun için medya bir silah olarak kullanılabilir. Sinsice yürütüldüğü için de silahlı savaşlardan daha tehlikeli görülür.

Örnek verecek olursak, topraklarımızın korunması için alınan S-400’ler hakkında kötü algıların oluşması ve bazı kesimin S-400’lerin iadesinin istenmesine 5. kol faaliyeti diyebiliriz. Bu ve bunun gibi ülkemize faydası olacak şeyler hakkında sanki kötü imiş gibi algıların oluşturulmasının adı 5. kol faaliyetidir.