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Gündem 5 kişiye mezar oldu: Titan denizaltısından ilk enkaz görüntüsü
Gündem

5 kişiye mezar oldu: Titan denizaltısından ilk enkaz görüntüsü

Yeniakit Publisher
2024-09-17 10:39:00 -
5 kişiye mezar oldu: Titan denizaltısından ilk enkaz görüntüsü

Haziran 2023'te yaşanan Titan Denizaltı faciasında enkaza ait görüntüler, ABD Sahil Güvenlik tarafından ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.

Titanic'e yaptığı dalış sırasında parçalanan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği Titan Denizaltı felaketi, dünya çapında büyük ses getirmişti.

Yaşanan olay sonrası Titan denizaltısının enkazının, Titanic'in birkaç yüz metre ilerisinde bulunduğu açıklanmıştı.

22 Haziran 2023'te uzaktan kumandalı bir araçla inceleme yapan ABD Sahi Güvenlik, yapılan incelemeler sonucunda denizaltının ani bir basınç çökmesi (implozon) geçirdiğini doğrulayan "kesin kanıtlar" bulduğunu duyurmuştu.

Parçalanan Titan denizaltısının enkazı ilk kez ABD Sahil Güvenlik tarafından paylaşılırken görüntülerin, facianın incelendiği duruşma sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

Söz konusu görüntüler incelendiğinde, denizaltının parçalanmış kuyruk bölümü, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bulanık zemininde yatarken görülüyor.

Denizaltının kuyruk kısmı, ana gövdeden tamamen ayrılırken, gövdenin çevresinde gemiye ait diğer parçalar dağılmış durumda bulunuyor.

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