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Gündem 5 kişi şehit olmuştu! Erdoğan'dan flaş talimat
Gündem

5 kişi şehit olmuştu! Erdoğan'dan flaş talimat

Yeniakit Publisher
2023-06-10 13:58:00 -
5 kişi şehit olmuştu! Erdoğan'dan flaş talimat

Ankara'da MKE roket ve patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi şehit oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak tahkikat başlatılması talimatını verdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın sebebine dair açıklama yaptı.

Ankara Elmadağ’ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi.

Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi.

5 kişi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Güler'e telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak bilgi aldı. Erdoğan, tahkikat başlatılması talimatı verdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından şu açıklama yapıldı: 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir. Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanımız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir."

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamaya dair, "Sabah 8.45 sıralarında Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda Cumhuriyet savcılarımız durumu inceliyor, daha geniş ve detaylı açıklamayı daha net bilgiler geldikten sonra paylaşacağız. Enkaz altında kalan herkese ulaşıldı. Sayın Bakan Yardımcımızın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bir tesis, kendisi daha detaylı bilgi vermek isteyebilir. Kimyasal tepkime olduğuna dair kanaatler var ama savcılarımız inceleyecek." açıklamasını yaptı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından patlamaya ilişkin, "10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." açıklaması yapıldı. 

Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya dair "Ankara Elmadağ’da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada maalesef 5 işçimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Makamları âli olsun." açıklamasını yaptı. 

 

 

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