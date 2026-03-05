  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu Hizbullah'tan misilleme! İsrail askerleri hedef alındı Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı Akaryakıt fiyatlarında yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı Dibeybe’den kabinede revizyon hamlesi! İskan ve İmar Bakanlığı’na yeni atama İspanya'dan Batı'ya insanlık dersi! Pezeşkiyan'dan Madrid'e "vicdan" teşekkürü Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi UAD’deki İsrail davasında yeni gelişme! Paraguay davaya müdahil olmak için başvurdu Ürdün'den "savaş hazırlığı" mesajı! Huneyti: "Muharebe hazırlığı en büyük öncelik"
Yerel 5. kez alkollü çıktı 390 bin lira ceza yedi! Alkol zehri hayat karartmaya devam ediyor
Yerel

5. kez alkollü çıktı 390 bin lira ceza yedi! Alkol zehri hayat karartmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Alkol pislik yüzünü bu kez Tekirdağ Çorlu’da gösterdi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi.

Kaza, Kemalettin Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden A.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası yaralanan A.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 2,02 promil alkollü olduğu belirlendi. 5. kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye toplam 390 bin lira para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alkol bisikleti devirdi alkolik ise…
Alkol bisikleti devirdi alkolik ise…

Yerel

Alkol bisikleti devirdi alkolik ise…

5 yıl men, 195 bin lira ceza! Alkollü sürücünün yalanı böyle ortaya çıktı
5 yıl men, 195 bin lira ceza! Alkollü sürücünün yalanı böyle ortaya çıktı

Yaşam

5 yıl men, 195 bin lira ceza! Alkollü sürücünün yalanı böyle ortaya çıktı

ABD’de alkollü mekana saldırı! Ölü ve yaralılar var
ABD’de alkollü mekana saldırı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

ABD’de alkollü mekana saldırı! Ölü ve yaralılar var

Burdur'da alkollü sürücü dehşeti! 2.22 promille trafiği birbirine kattı
Burdur'da alkollü sürücü dehşeti! 2.22 promille trafiği birbirine kattı

Yerel

Burdur'da alkollü sürücü dehşeti! 2.22 promille trafiği birbirine kattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23