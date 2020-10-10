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Aktüel 5. Kent Araştırmaları Kongresi sona erdi
Aktüel

5. Kent Araştırmaları Kongresi sona erdi

"Kentleşme" ve "Yaşam Kalitesi" temasıyla düzenlenen kongrede, gelecek yıl düzenlenecek kongrenin ana temasının "Konut" olması kararlaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:32:44 -
5. Kent Araştırmaları Kongresi sona erdi

ANKARA (AA) - Kent Araştırmaları Enstitüsü ev sahipliğinde daha yaşanılabilir kentler için çözüm önerilerinin ele alındığı 5. Kent Araştırmaları Kongresi sona erdi.

Kent Araştırmaları Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, TEPAV, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iş birliğinde "Kentleşme" ve "Yaşam Kalitesi" temalı kongre 3 gün sürdü.

Kongrede, kentlerdeki yaşam kalitesine etki eden faktörlerin çok boyutlu ele alınarak, kentlerin planlanmasında görev alan paydaşlarca tartışmaya açılması ve daha yaşanılabilir kentler için çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

Kongrede düzenlenen 33 oturumda, 214 akademisyenin hazırladığı 118 bildiri ele alındı. Ayrıca kongrede, gelecek yıl yapılacak 6. Kent Araştırmaları Kongresi'nin ana teması "Konut" olarak belirlendi.

- "Türkiye'de hala 7 milyon riskli konut var"

Kongrenin son gününde konuşan Kent Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Emir Osmanoğlu, Kovid-19 nedeniyle bu yıl kongreyi online yaptıklarını belirtti.

Kongrenin gelenekselleştiğini vurgulayan Osmanoğlu, gelecek yıllarda daha geniş katılımlarla devam edeceğini aktardı.

Nüfusun sürekli arttığına değinen Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Konut, Türkiye'de çözülememiş bir sorun olmaya devam ediyor. 1999'dan önce yapılan dayanıksız konutlar var. Yenileme çalışmaları devam etse de Türkiye'de hala 7 milyon riskli konut var. Depreme dayanıklı konutlar yapılsa da çevresiyle, yeşil alanlarıyla ve yürüyüş yollarıyla birlikte düşündüğümüzde yaşam kalitesine yaraşır bir şekilde yapılmaması son derece sıkıntılı. Düşük gelirli vatandaşların konuta erişimi ayrı bir sorun olarak ortadadır. Bütün bunları sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan değerlendirebileceğimiz bir kongre düzenlemeyi düşünüyoruz."

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