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Gündem 5 kaz yavrusunu telef eden yılan tarihi mahalleyi ayağa kalktı
Gündem

5 kaz yavrusunu telef eden yılan tarihi mahalleyi ayağa kalktı

Yeniakit Publisher
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5 kaz yavrusunu telef eden yılan tarihi mahalleyi ayağa kalktı

Türkiye’nin her yerinde evlere, otomobillere, buzdolaplarına, çamaşır makinelerine hatta motosikletlere kadar dadanan yılan haberleri gelmeye devam ederken Elazığ’da bir kümese giren yılan 5 kaz yavrusunu telef etti. Olay mahallede tedirginliğe yol açtı!

Elazığ’ın tarihi Hüseynik Mahallesi'nde sabah saatlerinde kendisine ait kümesten gelen sesleri duyan Murat Sevim, kümese koştuğunda gözlerine inanamadı. Kümese giren bir yılanın 5 kaz yavrusunu telef ettiğini gören Sevim yılanı yakalamaya çalıştı ancak tüm çabasına rağmen yakalayamayarak elinden kaçırdı. Yılanın zehirli olduğu iddiası mahallede büyük tedirginliğe yol açarken, yetkililer Türkiye’nin dört bir yanında özellikle yaz aylarında yılanların yerleşim alanlarına yaklaştığını hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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