5 katlı binanın altındaki gizem! Binayı yapan kepçelere bakın ne olmuş

Sakarya'daki sır türbe merak konusu oldu. 5 katlı bir binanın altında bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan türbe, görenlerin dikkatini çekiyor. Gelenlerin dua edip çiçekleri suladığını belirten esnaf, "Rivayete göre, bu bina buraya yapılırken kepçeler kırılmış, binanın planını değiştirmişler. Burada oturan insanlar bile çok eski bir mezar olduğunu söylüyorlar. Burada yatan zatın ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz. Detaylı bilgileri biz bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz" dedi.

Bu binayı yaparken kepçeler kırılmış

Sefer Beyoğlu, "Bu, eski zamandan kalma bir mezar. İsmi ‘Nurullah’ diye biliyorum. Buraya gelenler dua edip çiçekleri suluyorlar. Rivayete göre, bu bina buraya yapılırken kepçeler kırılmış, binanın planını değiştirmişler.

Binaların arasındaki gizem! 90 yıldır orada ama...

Burada oturan insanlar bile çok eski bir mezar olduğunu söylüyorlar. Burada yatan zatın ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz. Detaylı bilgileri biz bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz" dedi.