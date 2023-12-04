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Yaşam 5 katlı bina böyle yerle bir oldu
Yaşam

5 katlı bina böyle yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-04 10:08:00 -

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. 5 katlı bir binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 5 katlı binanın iş makinesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın oluştuğu Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde 5 katlı bina da iş makinesiyle yıkıldı. Binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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