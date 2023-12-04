5 katlı bina böyle yerle bir oldu
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. 5 katlı bir binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 5 katlı binanın iş makinesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın oluştuğu Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde 5 katlı bina da iş makinesiyle yıkıldı. Binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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