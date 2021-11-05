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Sağlık 5 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

5 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

5 Kasım kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınında vakalar bir hayli arttı. Hal böyle olunca vatandaşlar güncel verileri daha yakından takip etmeye başladı. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç 5 Kasım? Koronadan bugün kaç kişi öldü? Güncel korona vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-11-05 18:55:00 -
5 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Vatandaşlar salgında gelinen nokta yeni vaka sayısını araştırıyor. Peki, 5 Kasım korona vaka sayısı açıklandı mı?

5 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri paylaşıyor. 5 Kasım’a ilişkin rakamlar henüz paylaşılmadı. Rakamlar paylaşılınca haberlerimizde yer vereceğiz.

4 Kasım'da 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 743 oldu.

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