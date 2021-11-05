5 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
5 Kasım kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınında vakalar bir hayli arttı. Hal böyle olunca vatandaşlar güncel verileri daha yakından takip etmeye başladı. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç 5 Kasım? Koronadan bugün kaç kişi öldü? Güncel korona vaka sayısı
Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Vatandaşlar salgında gelinen nokta yeni vaka sayısını araştırıyor. Peki, 5 Kasım korona vaka sayısı açıklandı mı?
5 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri paylaşıyor. 5 Kasım’a ilişkin rakamlar henüz paylaşılmadı. Rakamlar paylaşılınca haberlerimizde yer vereceğiz.
4 Kasım'da 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 743 oldu.