5 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْۚ وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَاۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرٖينَ حَصٖيراً



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Umulur ki Rabbiniz size acır.



Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız.



Biz cehennemi kâfirler için ebedî bir ceza yeri yaptık."

(İsrâ Suresi - 8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Bundan önceki âyetlerde İslâm öncesi yahudilerinden söz edilmişti. Burada ise Hicaz’daki yahudilerin uyarıldığı anlaşılmakta; eğer tekrar bozgunculuk yaparlarsa Allah’ın da onları tekrar cezalandıracağı bildirilmekte, en son ceza yerinin ise cehennem olacağı hatırlatılmakta; kendilerinden, Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ’nın ilâhî hakikatlere davetlerini tekrar eden Hz. Muhammed’e kulak vermeleri, eski hatalarını tekrarlamayıp onu tasdik etmeleri istenmektedir.



Fakat Medine’deki yahudiler bu çağrıya olumsuz cevap vermişler; hatta Hz. Peygamber’le yaptıkları anlaşma hükümlerine rağmen Mekkeli putperestlerle müslümanlara karşı iş birliği yapmışlardır. Allah da onları müslüman Araplar’ın eliyle cezalandırmıştır (Râzî, XX, 160; Şevkânî, III, 138).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 464







ALLAH RESULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Sizden biri Allah'tan bir şey istemeye başladığında, önce Allah'ı sena etsin.



Sonra bana salat ve selam getirsin.



Daha sonra dua etsin.



Zira bu kabule daha yakındır."



Kaynak: Kadı Iyaz, eş-Şifa, 2/151









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