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Yerel 5 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

5 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 10:47:00 -
5 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te emniyet birimleri 5 kaçak göçmeni yakaladı.

Kilis'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Necmettin Erbakan Mahallesi'nde şüpheli E.H'nin kullandığı ve şüpheli L.A'nın yolcu olarak bulunduğu araçta, 5 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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