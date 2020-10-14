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Aktüel 5. İstanbul Tasarım Bienali yarın başlıyor
Aktüel

5. İstanbul Tasarım Bienali yarın başlıyor

"Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım" başlıklı bienal, sergi mekanları Pera Müzesi ve Ark Kültür'de, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda farklı ülkelerden ve disiplinlerden katılımcıların projelerine ev sahipliği yapacak

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:54:07 -
5. İstanbul Tasarım Bienali yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali, "Empatiye Dönüş" başlığıyla yarın başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlik serisi sergiler, kamusal alanda yer alan açık hava yerleştirmeleri ve dijital video serileri olmak üzere üç farklı formatta izleyicilerle buluşacak.

Küratörlüğünü Mariana Pestana'nın Sumitra Upham ve Billie Muraben ile birlikte yürüttüğü "Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım" başlıklı bienal, sergi mekanları Pera Müzesi ve Ark Kültür'de, İstanbul sokaklarıyla ve dijital ortamda farklı ülkelerden ve disiplinlerden katılımcıların projelerine ev sahipliği yapacak.

Sergi mekanlarındaki projeler 15 Kasım'a kadar ziyarete açık olurken, şehirdeki müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri ise 30 Nisan 2021'e kadar gelişerek devam edecek.

5. İstanbul Tasarım Bienali'nin açılışı yarın 11.00'de İKSV'nin YouTube kanalında yayımlanacak bir video ile yapılacak. İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova'nın küratörlerle birlikte bienali anlatacağı videoda farklı ülkelerden katılımcıların gönderdiği videolar da yer alacak.

- Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım

Bienal, tasarıma empati odaklı yeni bir rol biçen fikirleri ve projeleri bir araya getirirken, duygulara ve hislere aracı olan tasarımı, özen göstermeyi amaç edinmiş bir pratik olarak sunuyor. Hassas, dikkatli, kimi zaman da iyileştirici yaklaşımlar benimseyen tasarımcılar, insanları birbiriyle, aynı zamanda da etrafındaki dünyayla, diğer türlerle, mikroorganizmalarla, toprakla, suyla, hatta evrenle bir araya getirmeyi hedefliyor.

Sunulan projeler, içinde bulunulan kritik dönemde insanları özen ve yurttaşlığa dayalı pratikleri yeniden düşünmeye, yeniden bağ kurmanın yeni sistemlerini ve yapılarını birlikte inşa etmeye teşvik ediyor.

- Bienal kapsamında izleyicileri neler bekliyor?

Görsel kimlik tasarımı Studio Maria Joao Macedo, sergi tasarımı Future Anecdotes, ses tasarımı ise Maxwell Sterling tarafından yapılan 5. İstanbul Tasarım Bienali, izleyicilerini üç eksende bir araya gelen bir programla karşılayacak.

"Eleştirel Yemek Programı" adlı video serisi dijital ortamda yayımlanırken, "Kara ve Deniz Kütüphanesi" programı Akdeniz havzasından projeleri Cihangir'deki ARK Kültür'de bir araya getirecek. Ayrıca "Yeni Yurttaşlık Ritüelleri" adlı müdahaleler dizisiyle de bir arada yaşamayı yeniden ele alan projeler Pera Müzesi'nin yanı sıra kentin farklı noktalarına uzanacak.

Ziyaretçiler ayrıca The Rodina ve Kyriaki Goni imzalı iki büyük enstalasyonu ve "Empati Seansları" adlı, empati kavramını genişleten film serisini Pera Müzesi'nde bulabilecek.

5. İstanbul Tasarım Bienali tüm mekanlarda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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