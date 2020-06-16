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Aktüel

5 ilin Emniyet Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 ilin Emniyet Müdürü değişti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 02:20:54 -
5 ilin Emniyet Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 ilin Emniyet Müdürü değişti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 ilin Emniyet Müdürü değişti. Buna göre, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olurken yerine Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi.


Ayrıca, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana İl Emniyet Müdürlüğüne, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

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