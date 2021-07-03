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Gündem

5 ilde KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 12:30:00 -
5 ilde KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısında "Azınlıklar ve İnanç Komisyonu" adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haklarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirinin de uygulandığı şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde ve 31 adreste arama yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu 28 şüpheli gözaltına alındı.

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