5 ilde FETÖ operasyonu! Tutuklamalar var
Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.11 Mart 2019 Pazartesi 13:16
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5'i muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 7 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 muvazzaf, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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