5 ilde eş zamanlı 'torbacı' operasyonu! 11 tutuklama
Malatya merkezli 5 ilde polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı.18 Nisan 2019 Perşembe 19:12
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, Gaziantep, Hakkâri, Konya ve Van'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Savcılık izniyle şüphelilerin 5 kentteki adreslerine polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve tüfek ele geçirilen operasyonda polis 12 kişiyi gözaltına alırken şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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