5 ilde eş zamanlı 'torbacı' operasyonu! 11 tutuklama Malatya merkezli 5 ilde polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, Gaziantep, Hakkâri, Konya ve Van'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Savcılık izniyle şüphelilerin 5 kentteki adreslerine polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve tüfek ele geçirilen operasyonda polis 12 kişiyi gözaltına alırken şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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