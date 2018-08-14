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5 il için flaş sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

14 Ağustos 2018 Salı 09:41
5 il için flaş sağanak yağış uyarısı!

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki beş ilde öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az ve yer yer parçalı bulutlu olacak, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

ARDAHAN'DA SICAKLIK 6 DERECE

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Kars'ta 7, Erzurum'da 12, Erzincan ve Ağrı'da 14, Tunceli'de 19 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 35, Erzincan'da 33, Iğdır'da 29, Ağrı ve Erzurum'da 28, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:41
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. Doğu Anadolu Bölgesi
  9. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
  10. gök gürültülü sağanak yağış

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