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İSLAM 5 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

5 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-05 05:13:00 -
5 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اَلَٓا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِؕ قَدْ يَعْلَمُ مَٓا اَنْتُمْ عَلَيْهِؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلٖيمٌ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah’a aittir.

O şu andaki durumunuzu da, O’na götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir.

O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Allah her şeyi bilmektedir." 

(Nûr Suresi, 64)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Toplantıyı gizlice terkedenler, dıştan inanmış gibi görünüp içten inkâr edenler durumlarını gizlediklerini zannetmesinler; Allah bütün yaptıklarını bilmekte, hikmetli olarak kendilerine fırsat vermektedir; O’nun her şeyi bu arada münafıkların bütün yaptıklarını nasıl bildiğini, âhirette kendilerine bir bir haber verince anlayacaklardır.

Sûrenin belirleyici âyeti “nur âyeti”dir. Bu âyette Allah’ın varlığı ve var etmesi sayesinde var olduğumuz, bilgisi ve bilgilendirmesi sayesinde karanlıktan aydınlığa çıkıp doğru yolu bulduğumuz bir benzetme ile açıklanmıştı. Sûrenin sonu da yine Allah’ın her şeyi bildiğini, dünyada O’nun irşad ve hidayetine kulağını ve gönlünü kapatanlara âhirette bütün yapıp ettiklerini, kabule mecbur kalacakları bir şekilde bildireceğini vurgulamaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 104

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Haklarında yeminle söz söyleyebileceğim üç haslet vardır; iyi belleyiniz!

Sadaka vermekle kulun malı eksilmez.

Uğradığı haksızlığa sabredenin Allah şerefini arttırır.

Dilenme kapısını açan kimseye Allah, fakirlik kapısını açar...”

Kaynak: Tirmizî, Zühd, 17

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