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Gündem 5 gündür kayıp olarak aranan öğretmen bulundu
Gündem

5 gündür kayıp olarak aranan öğretmen bulundu

Yeniakit Publisher
2023-08-22 12:57:00 -
5 gündür kayıp olarak aranan öğretmen bulundu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kayıp olarak aranan öğretmen Mehtap Dede (42), 5 gün sonra ilçe merkezinde bitkin halde yürürken bulundu.

Yalova'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evinden 17 Ağustos'ta çıktıktan sonra kendisinden Haber alınamayan öğretmen Mehtap Dede, 5 gün sonra ilçe merkezinde bitkin halde yürürken bulundu.

Telefon sinyalinin kesildiği Bayraktepe mevkisindeki ormanda aramalarını yoğunlaştıran jandarma, polis, AFAD, ANDA ve İHH ekipleri, bir yandan da ilçe merkezinde çalışmalarını sürdürdü.

Mehtap Dede, saat 16.00 sıralarında Armutlu ilçe merkezinde, bir halı sahanın yanında yürürken görüldü.

Bitkin düşen öğretmen, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla kaldırıldığı Armutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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