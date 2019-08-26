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5 farklı alanda kalite yönetim sistemi belgesi aldı

Büyük Anadolu Grup bünyesinde 7 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren, iş sağlığı ve güvenliği sektörünün Türkiye’deki en önemli firmalarından birisi olan Nabız Osgb, aynı anda 5 farklı alanda kalite yönetim sistemi belgesi alarak bir ilke imza attı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:05
5 farklı alanda kalite yönetim sistemi belgesi aldı

Büyük Anadolu Grup bünyesinde 7 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren, iş sağlığı ve güvenliği sektörünün Türkiye’deki en önemli firmalarından birisi olan Nabız Osgb, aynı anda 5 farklı alanda kalite yönetim sistemi belgesi alarak bir ilke imza attı.


TürkAk Akreditasyonlu şekilde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemini aynı anda aktif şekilde kullanan ilk ve tek Osgb firması olan Büyük Anadolu Grup Nabız Osgb, Hizmet Kalitesini daha da arttırarak iş sağlığı ve güvenliği sektörüne öncülük etme düşüncesinde.


Büyük Anadolu Grup Nabız Osgb, İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe 60 kişilik profesyonel ekibiyle 750 den fazla kurumsal firmaya destek vermekte ve yaklaşık 25 bin çalışanın iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sağlamakta.


Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Sakarya illerinde yüzlerce kurumsal firmaya hizmet veren Nabız Osgb, ilerleyen dönemde Samsun şubesini hayata geçirerek Karadeniz Bölgesi’nde de hizmet vermek düşüncesinde.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:05
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