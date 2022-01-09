5. denizaltının Komuta Kontrol Sistemi de teslim edildi

Paylaşımında, denizaltılara komuta kontrol sistemlerini entegre etmeye devam ettiklerini belirten Demir, “REİS sınıfı denizaltılar için geliştirilen ve denizaltının beyni olan Komuta Kontrol Sistemini 5. Denizaltı Seydi Ali Reis için Gölcük Tersanesi Komutanlığına gönderdik. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Daha önce 4 denizaltı için 4 adet Denizaltı Komuta Kontrol Sisteminin kabulü yapılmıştı. Son olarak 5. komuta kontrol sistemi de REİS sınıfı denizaltılarının beşincisi olan Seydi Ali Reis’e kurulmak üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına gönderildi.