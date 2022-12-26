5 dakikada hallet yemek tüyoları: Şaşırtan makarna tarifleri! Lezzet bombası, protein deposu uzun, kıymalı, soslu...

Makarna severlere müjdeli bir haberimiz var. Hepimizin şipşak kolayca yaptığı yemeklerden biri olan makarnayı daha önce denememiştiniz. Bugün haberimizde sizler için özenle yumurtalı makarna tarifine yer verdik. Bu eşsiz lezzeti en kısa zamanda sizlerin de denemesini tavsiye ediyoruz. İşte enfes yumurtalı makarna tarifi şöyle;

Kıymalı Makarna Yapılışı İçin Malzemeler

1 paket makarna

300 gram kıyma

3 adet domates

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kuru reyhan

Üzeri için:

Kıyılmış dereotu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Kıymalı Makarna Yapılışı Tarifi Nasıl Yapılır?

İstediğiniz türde makarna, kaynar suda haşlanarak pişirilir.

Bir tencerede kıymalar sıvı yağ ile kavrulur.

Yemeklik ince ince doğranan soğanlar ve sarımsaklar eklenerek kavrulmaya devam edilir.

Soğanlar hafif kavrulunca küçük küçük doğranan biberler ilave edilir.

Birkaç dakika kavrulduktan sonra salçası eklenir ve karıştırılır.

Daha sonra rendelenmiş domatesler ve baharatlar eklenerek pişirilmeye devam edilir.

Bu arada haşlanan makarnalar süzülerek onlarda pişmekte olan sosa ilave edilir.

Sos her tarafına eşit dağılıncaya kadar karıştırılarak ocaktan alınır.

Kıyılmış dereotu ile servis edilir. Afiyet olsun…

Soslu Makarna Tarifi

Makarna soslu nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı tereyağını tavaya ekleyin ve eritin. Ardından yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri, 200 gram çiğ krema, yarım su bardağı makarna suyu, 1 çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyin. Malzemeleri güzelce harmanlayın. Sosunuz hazır demektir.

Değişik, Kolay, Lezzetli tarif

Malzemeler

1 paket makarna

4 adet yumurta

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı sıvıyağ

Kimyon

Kuru nane

Pul biber

Tuz

Nasıl yapılır?

Damak çatlatan lezzet yumurtalı makarna tarifimiz için öncelikle orta boy tencerenin içine su koyup kaynamaya bırakalım. Su kaynadıktan sonra içine tuzu ve makarnayı ilave edip haşlamaya bırakalım. Makarnalar pişerken bizde bu arada geniş bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ve sıvıyağını koyalım. Yağın üzerine domates salçasını koyalım. Salçanın kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavuralım.

Son olarak makarna tüketmeden önce nelere dikkat edilmeli?

Makarnanızı kesinlikle tam buğday unundan tercih etmelisiniz çünkü tam buğday unu; düşük glisemik indeksli, tokluk verici, kompleks karbonhidrat içerikli ve diyet lifince zengindir. Makarnayı pişirirken suda eriyen vitaminlerden minimum kayıp olması için makarnanızı suda haşlamak yerine suyunu çektirerek pişirmenizi öneririm. Bu sayede makarnada bulunan vitaminler haşlama suyuna geçerek çöpe gitmez. Makarna pişirme suyunuza ekstra tuz eklemenizi önermem. Çoğumuz makarnayı sosla tercih ederiz. Makarnanın kalorisinin yüksek olmasının başlıca nedenlerinden biri yüksek kalorili hazırlanan soslardır. Hazırlayacağınız sosun içerisine krema, yağ ve salça eklemekten kaçınınız.