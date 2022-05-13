5 dakikada duşakabin temizliği nasıl yapılır? | Duşa kabin camı, duşakabin küf temizliği nasıl yapılır?

Banyo, devamlı nemli, ıslak ve sıcak olduğu için küf oluşumuna en elverişli ortamlardan biridir. Küf, çirkin bir görünüm yaratmanın yanı sıra sağlığınız için de zararlı olabilir; astım, alerji gibi birtakım solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Küflenme, banyo içerisinde genelde duşakabin ve küvet içerisinde başlar ve düzenli olarak temizlenmezse engellenemeyebilir.

Özellikle duşakabin veya küvet kenarındaki silikonlarda zamanla oluşan siyah lekeler, oldukça can sıkıcıdır. Peki, silikondaki siyah lekeler nasıl çıkar? Duşakabin küf temizliği, banyo hijyeninin önemli bir parçası olduğu için oluşan küfün banyonun diğer alanlarına yayılmasını önlemek için ne yapabiliriz?

Banyoda Bulunan Küf Lekelerini Çıkarmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Beyaz sirke

Sprey şişe

Diş fırçası

Sünger

Havlu

Karbonat

Sprey şişe beyaz sirke ile doldurulur ve duşakabinde küf lekesi olan her bölgeye sıkılır. Yeterli düzeyde küf lekesi üzerine sıkıldıktan sonra kuruması beklenir. Sirkenin kurumasının ardından tekrar küf lekeleri olan bölgelere sirke sıkın ve sünger yardımı ile temizlemeye başlayın. Sonrasında duşakabini su ile durulayın. İşlemlerin bitmesinden sonra küf lekesi tamamen yumuşar. Kalan küf lekesi konusunda diş fırçası kullanımı yapılmalıdır. Küflerin üzerine karbonat serpin ve diş fırçası ile fırçalayın. Bu sayede lekelerin tamamı olduğu bölgelerden temizlenir. Lekelerin çıkmasından sonra bol su ile durulayın ve havlu ile iyice kurulayın. Yüzeylerin kuru tutulması lekelerin oluşmasına engel olur.

Banyo Perdesindeki Küfler Nasıl Çıkar?

Gerekli malzemeler;

Su

Temiz kova

Çamaşır suyu

Banyo perdesinde bulunan lekelerin temizlenmesi için asılı olduğu yerden çıkartılması gerekir. Bir kovanın içini ılık su ile doldurun ve azcık çamaşır suyu damlatın. Sonra perdenizi bu kovanın içine bastırın ve bekletin. Perdenin 6 ila 7 saat bu şekilde bekletilmesi gerekir. Bekleyen perdeyi sonra duru su ile iyice yıkayın. Bu işlem banyo perdeleri küflenmeye ilk başladığında yapılırsa lekelerin çoğalması meydana gelmez. Ayrıca ayda bir kez uygulanması lekenin hiç oluşmamasına olanak sağlar. Banyo yaptıktan sonra perdenin cam ya da kapı açılarak kurutulması da sorunların daha az yaşanmasını sağlar.

Duşakabin Küfü Nasıl Temizlenir?

Küf, bir tür mantar çeşidi olduğu için duşakabin küf temizliği zamanında yapılmazsa tüm fayanslara, banyo perdesine, silikon kaplı bölgelere yayılabilir. "Silikondaki siyah lekeler nasıl çıkar?" diye çözüm aramaya başladıysanız, hatta duş aldıktan sonra banyonuzda bir koku meydana geldiğini fark ettiyseniz, duşakabin küf temizliği zamanı çoktan gelmiş demektir. Duşakabin küf temizliği şu şekilde yapılabilir:

Temizlik için kullanacağınız ürün önemlidir.

Güvendiğini bir ürünle duşakabinin içerisinde küf oluşan bölgelere sıkın. Şampuan, sabun gibi ürünlerin bulunduğu bölgeleri de kontrol ederek tüm küflü alanlarda temizlik ürününü kullandığınızdan emin olun.

Bir süre bekleyerek temizleyicinin küflü alanlara nüfuz etmesini sağlayın.

Sert bir fırça yardımıyla küflü bölgeleri fırçalayın.

Kararmış küflü bölgelerin temizlendiğini gözlemliyorsanız, ılık su ile bu bölgeleri durulayın. Son olarak temiz, suyu emebilecek bir havlu ya da bez yardımıyla bölgedeki nemi kurulayın.

Güçlü ve koruyucu: sirke ile temizlik

Özellikle cam ve plastik maddelerin oluşturduğu duşakabinlerde karşılaşılan en büyük sorun, inatçı su lekeleridir.

Su lekeleri zamanla kireç lekesine dönüşür ve duşakabin camını tamamen kaplamaya başlar.

Siz de su lekelerinden şikayetçiyseniz ve her yöntemi deneyip yine de fayda göremiyorsanız, duşakabin temizliğini sirke ile çözmek artık kolay!

Doğal bir temizlik malzemesi olarak tercih edeceğiniz sirke sayesinde, çok kısa bir zaman içerisinde inatçı su lekelerine veda edebilir ve daha parlak bir duşakabine kavuşabilirsiniz.

Poşetle duşakabin temizliği

Market poşetini, saplı süpürgenin ucuna geçirin ve kayarak sopadan çıkmaması için güzelce bağlayın. Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşet üzerine yeterli miktarda dökün. Duşakabin camlarını ıslatın ve poşeti ıslak cam üzerine sürterek, tüm camların her yerine ulaşacak şekilde güzelce temizleyin.

Banyo temizliği

Duşakabinde olduğu gibi banyo fayansları ve hatta musluklarda da poşet ile temizlik yapmanız mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler yine aynı. Sadece bu sefer uzun saplı süpürge yerine elinizi kullanabilirsiniz.

Banyo musluklarını temizlemek için temizleyiciyi musluk yüzeyine dökün. Poşet yardımı ile deterjanı her yere dağıtarak ve güzelce ovarak temizleyin. Temizleme işlemi bittikten sonra iyice durulayın. Sonuç ışıltılı ve parlak musluklar!

Fayans temizliği için de yöntem yine aynı.

Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşetin üzerine dökün. Sonrasında poşeti isterseniz elinize geçirerek, isterseniz bir bez gibi kavrayarak yüzeye sürtme yoluyla deterjanı tamamen köpürterek temizleyin. Tüm yüzeyler temizlendikten sonra bol suyla güzelce durulayın. Bu yöntemle sadece banyo ve duşakabin gibi bölümleri değil, aynı zamanda çelik tencere ve çaydanlıklarınızı, tüm musluk başlıklarınızı, ocak, davlumbaz gibi tüm yüzeyleri kolaylıkla temizleyebilir ve harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

Duşakabin kireç lekesi nasıl çıkar?

Duşakabinde günlük temizliğinizi yaptıktan sonra kireç lekesi gördüğünüz yerleri, temizlik bezinizin üzerine bir miktar elma sirkesi veya limon döküp, silin. Asidik yapıları sayesinde, çok fazla ovalamanıza bile gerek kalmayacak. Lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.

Duşakabin temizliği nasıl yapılır?

Karbonat ve sirke ile ekstra hijyen

Duşakabin temizliğinde tek başına kullanacağınız sirkeyi daha güçlü bir temizlik malzemesine dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz?

Bu yöntem sayesinde derinlemesine bir temizlik elde edebilir ve aynı zamanda daha hijyenik bir duşakabin temizliği yapabilirsiniz.

Küçük bir kap içerisine bir fincan karbonat koyun ve üzerine bu karbonatı hamursu kıvama getirecek kadar sirke ekleyin. Elde ettiğiniz karışım tamamen homojen bir hal aldıktan sonra temizlemek istediğiniz bölgeye bir sünger yardımıyla sürün ve 15 dakika kadar bekletin. Ardından güzelce yıkayıp kurulayın. İlk denemeden itibaren duşakabin temizliğinde sirke ve karbonat ikilisinden çok memnun kalacaksınız!

Camdaki su ve kireç lekesi nasıl çıkar?

Limon ya da portakal yağı kullanmayı dene. Suya birkaç damla yağ damlat ve bu çözeltiyi cama sürmek için bir sünger ya da havlu kullan. Lekelere nüfuz etmesini bekle, ardından havluyla ya da süngerle hafifçe ov. Bu çözeltiyi, su ya da her zaman kullandığın cam temizleyiciyi kullanarak camdan temizle.

Duşakabin kireç ve su lekesi nasıl çıkar?

Duşakabinde günlük temizliğinizi yaptıktan sonra kireç lekesi gördüğünüz yerleri, temizlik bezinizin üzerine bir miktar elma sirkesi veya limon döküp, silin. Asidik yapıları sayesinde, çok fazla ovalamanıza bile gerek kalmayacak. Lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.