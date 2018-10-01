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5 dakika yağdı, hayatı felç etti

Sivas'ta 5 dakika süren sağanak yağış şehirde hayatı felç ederken maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:58
5 dakika yağdı, hayatı felç etti

Sivas'ta öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken vatandaşların depolarında sakladığı kışlık yiyecekler su altında kaldı.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış öğle saatlerinden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalar yaşanırken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşların depolarında sakladığı kışlık yiyecekleri de su altında kaldı. 5 dakika süren sağanak yağış şehirde hayatı felç ederken maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı.

Diriliş Mahallesi'nde yaşayan Hatice Doruk depolarının su altında kaldığı belirterek kışlık yiyeceklerini zarar gördüğünü söyledi. Fatih Mahallesi'nde yaşayan Recep Karabağ da sağanak yağış dolayısıyla sığınaklara kadar su dolduğunu anlatarak zor durumda kaldıklarını belirtti.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 16:58
  1. Sivas
  2. sağanak yağış
  3. gök gürültülü sağanak yağış
  4. trafik kazaları

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