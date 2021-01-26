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Gündem 5 çocuk bir yetişkinin bindiği elektrikli bisikleti görenler şaştı kaldı
Gündem

5 çocuk bir yetişkinin bindiği elektrikli bisikleti görenler şaştı kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklete 6 kişinin binmesi oradan geçen birinin kamerası ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 10:03:00 -

Henüz kimliği belirlenemeyen bir genç 5 çocuğuyla alışveriş için elektrikli bisikletle markete geldi. Burada alışveriş yaptıktan sonra aynı elektrikli bisiklete sürücü ile birlikte toplam 6 kişi bindi. Olanları görenler dondu kaldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. Kimliği belirsiz şahıs daha sonra çocuklarla birlikte marketten ayrılarak kayıplara karıştı. Geriye ise insanları şok eden o görüntüler kaldı.

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Yorumlar

Can Darı

Sorun olursa aşırı yoksulluğu bitirdik dersiniz. Habere bak ya. Adam keyfinden biniyor zaten.
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