5 çeşit peeling | Kusursuz deri ve dudaklar...

Dudaklardaki döküntü, çatlaklar ve kuruluk pek hoş bir görüntü değildir. Bu durumun birçok sebebi olabilir. Sebeplere bağlı kalmak yerine, bu sorunu ortadan kaldırmak en doğru seçenek olacaktır.

Dudakların eski nemine ve tazeliğine kavuşmak için, peeling oldukça güzel bir tercihtir. Peeling ölü derilerin vücuttan atılmasını sağlar ve alttan gelen derinin oluşumuna destek verir.

Dilerseniz sadece vücut için değil, bedeniniz içinde peeling uygulayabilirsiniz. Hatta tüylerin azalmasını sağlayan peelingleri, ev ortamında elde edebilirsiniz.

Peeling içeriğini birkaç malzeme ile değiştirip, yeni yeni popüler bakım ürünü olan "scrub" olarak kullanabilirsiniz.

Şeker Peelingi

Beyaz şekerden nispeten daha yumuşak olan esmer şeker de kullanabilirsiniz. Hassas bir cilde sahipseniz, toz şekeri blender da inceltip kullanmanızı öneririz.

Bir çay kaşığı bal ile bir tatlı kaşığı toz şekeri küçük bir kapta karıştırın.

Bu karışımı 3-5 dakika, hafif hafif ovarak dudaklarınıza sürün.

Ilık su ile yıkadıktan sonra, dudak nemlendiricinizi sürebilirsiniz.

Diğer bir tarif ise;

1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve birkaç damla limonu iyice karıştırın.

Diğerinde olduğu gibi, 3-5 dakika dudaklarınızı bu macun ile ovun.

Daha sonra temiz bir peçete yardımı ile dudaklarınızı temizleyin.

Bu tarifleri haftada bir veya iki kez uygulayın.

Bal Peelingi

Balın nemlendirici özelliği sayesinde dudaklarınızın nem dengesi korunur aynı zamanda antibakteriyal özelliği sayesinde dudak çatlaklarında oluşabilecek bakteri ve mikropları da dudaklarınızdan uzaklaştırır. Onların doğal pembe rengine geri dönmesine yardımcı olur.

Bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı yoğurt ve biraz mısır ununu bir kapta karıştırın.

Macun kıvamına gelince dudaklarınıza sürün.

Kuruması için 10 dakika bekleyin.

Parmaklarınız ile 2-3 dakika ovduktan sonra ılık su ile durulayın.

Bunu hafta da bir kez uygulamanız yeterli olur.

Ayrıca, süzme balı gece yatarken dudaklarınıza sürmeniz durumunda, sabah kalktığınızda nemli ve sağlıklı görünmelerini sağlarsınız.

Badem Peelingi

1 tatlı kaşığı çekilmiş badem (çekilen bademin biraz kalın yapılı kalmasına dikkat edin. Toz olana kadar inceltmeyin), her biri birer çay kaşığı olacak şekilde, şeker, bal ve badem yağını da çekilen bademler ile iyice karıştırın.

Bu macunu dudaklarınıza sürün ve 3-5 dakika bekleyin.

Yumuşak bir diş fırçası yardımı ile dudaklarınızı hafifçe fırçalayın ve ılık su ile durulayın.

Son kat nemlendirici olarak bir miktar badem yağını dudaklarınıza sürün.

Bunu haftada 1 veya 2 kez uygulayın.

Çilek Peelingi

Ölü cilt hücrelerinizin dökülmesine yardımcı olduğu gibi, dudaklarınızın solgun görünümünü doğal rengine kavuşturur. Ayrıca içeriğinde bulunan doğal mineral ve vitaminler sayesinde, canlı ve sağlıklı olmasını sağlar.

İkiye kestiğiniz sert bir çileği dudaklarınıza nazikçe bastırarak sürün.

10 dakika dudağınızda kaldıktan sonra ılık su ile dudaklarınızı yıkayın.

Haftada 2 veya 3 kez uygulayın.

Diğer bir uygulama ise;

Ezerek püre haline getirdiğiniz 1-2 adet olgun çileğin içine biraz bal katın ve bunu dudaklarınıza sürün.

Ardından yumuşak diş fırçası ile dudaklarınızı fırçalayın.

8-10 dakika kurumaya bırakın ve sonra yıkayın.

Bunu da haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

Kahve Peelingi

Kahve gerek hoş kokusu, gerek aroması nedeniyle severek tükettiğimiz bir içecektir. Kahve dudaklardaki ölü hücrelerin giderilmesinde çok etkili bir maddedir. Kullanacağımız kahvenin, Türk kahvesi kadar ince çekilmiş olmamasına dikkat etmeliyiz. Türk kahvesi kullanacaksak çektirirken daha büyük taneli bırakılmasını isteyebilir veya hazır kahveleri kullanabilirsiniz.Kahveyle dudak peelingi yapmak için;

Bir kabın içine 1 tatlı kaşığı kahve, bir tatlı kaşığı bal ve biraz sızma zeytinyağı döküp karıştırın.

Bu karışımı masaj yaparak 3-5 dakika dudaklarınıza sürün.

10 dakika kurumasının ardından su ile durulayın ve daha sonra nemlendirici bir dudak kremi sürün.

Dudaklarınızı her daim nemlendirmelisiniz. Bunun yanı sıra su içmeyi de unutmayın. Ciltteki nemi bu şekilde artırabilir ve dudaklarınızın daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Meraklımelehat.com