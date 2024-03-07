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Gündem 5 büyükşehir için büyük adım! Bakan Özhaseki açıkladı: 2,5 milyon TL, yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade!
Gündem

5 büyükşehir için büyük adım! Bakan Özhaseki açıkladı: 2,5 milyon TL, yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 13:48:00 - 2024-03-07 13:54:51
5 büyükşehir için büyük adım! Bakan Özhaseki açıkladı: 2,5 milyon TL, yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0,69 oranıyla kredi verileceğini açıkladı. 2,5 milyon liraya kadar verilecek kredilerde A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak. Kredi için pilot il İzmir oldu.

İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümü için yeni bir proje hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de katıldığı İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi Tanıtım Toplantısı'nda projenin detaylarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı.

Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"ni başlatıyoruz.

Amacımız, iklim değişikliğinin ülkemize etkilerini en aza indirmek ve şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek.
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5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir'dir.

İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi detayları:

Bu 5 şehrimizde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacağız.

• 2,5 milyon TL'ye varan kredi desteği vereceğiz.

• Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek.

• Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlarımıza; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlayacağız.

• Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulayacağız.

• Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

Projeyle 5 ilimizin dönüşümünde büyük bir adım atmış olacağız.
Hedefimiz, İzmir'i, İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi, başta iklim değişikliği olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi bütün afetlere karşı dayanıklı hale getirmektir.

 

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