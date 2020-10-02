5 bin yıllık penguen mumyaları ortaya çıktı

Profesör Emslie, Scott Sahili'ndeki kayalık bir tepede yeni ölmüş gibi görünen penguen kalıntılarının yanı sıra mumyalaşmış eski penguen kalıntılarına da ulaştı.

Bulunan cesetlerin çoğu, yüksek ölüm oranına sahip Adelie penguen yavrularına aitti. İlginç olan ise buzdaki taze dışkı izleriydi. Zira burada bir penguen kolonisi kurulduğuna herhangi bir kayıt bulunmuyordu.

Yine aynı bölgeye 1907-1909 keşif seferinde gelen Ernes Shackleton da burada bir Adelie penguen kolonisinin varlığından bahsetmemişti.

Profesör Emslie ise "taze" kuş kalıntıları diye nitelediği şeylerin yanı sıra çok sayıda kemik ve tüy de buldu. Alanda yapılan ileri araştırmalarda, Adelie penguenlerinin yuva yapımında kullandığı küçük çakıl yığınlarına kadar ulaşıldı.