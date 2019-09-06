0553 313 94 23

5 bin üniversiteli organ bağışı için Edirne’de kamp kuracak

‘Uluslararası organ bağışı öğrenci kampı’ ilk kez 4-6 Ekim 2019 tarihlerde Edirne’de gerçekleştirilecek.

06 Eylül 2019 Cuma 13:00
5 bin üniversiteli organ bağışı için Edirne’de kamp kuracak

‘Uluslararası organ bağışı öğrenci kampı’ ilk kez 4-6 Ekim 2019 tarihlerde Edirne’de gerçekleştirilecek.


Türkiye’de organ bağışı farkındalığının arttırılması, organ naklinin gelişimine katkı sağlanması ve bağışın önemine dikkat çekilmesi adına; alanında önemli isimlerin bir araya gelerek hayata geçirdiği İstanbul Organ Nakli Derneği; önemli bir projeye imza atıyor. Ulusal ve uluslararası 5 bin üniversitelinin katılacağı çadır kampı Edirne Merkez Bosnaköy mevkiinde kurulacak ve birçok etkinliğe sahne olacak.


İstanbul Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, “Organ bağışı ve nakli konusunda başta hekim ve hastalar olmak üzere toplumun tüm katmanlarını bilgilendirmek ilk amacımızdır. Bu anlamlı yolda üniversitelilerle yapılacak tüm işbirliği ve çalışmaları son derece önemsiyoruz” dedi.


Prof. Dr. Tuncer, “Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu bir alanda yeni ve enerjisi yüksek projeler üretmek, öğrenciler ile birlikte çalışmak ve verimli işler ortaya koymak adına; 4-6 Ekim tarihlerinde dünyada ilk defa uluslararası üniversite öğrencilerinin katılımı ile farkındalık festivalini hayata geçireceğiz. Çalışma, Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve 4 üniversite işbirliği ile gerçekleştirilecek. Öğrenci kulüpleri koordinatörlüğünde yürütülen hazırlıklar sonucunda 6 farklı ülkeden 600 civarı yabancı uyruklu öğrenci ile birlikte kampa toplam 5 bin öğrenci beklenmektedir.


Kayıtlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısı 30 bine yaklaşmış durumda. Bu sayı azımsanmayacak kadar yüksek ve bazı illerimizin nüfusu kadar insandan bahsediyoruz. Dernek olarak bu ve bunun gibi projeler ile bağışçı sayısında artış görülmesi en büyük hedefimiz olacak, gençler bu konudaki en büyük güvencemizdir” dedi.



“Çadırını kap gel”


Etkinliğe katılım ise ücretli değil, katılımcı öğrencilerin bağışlayacağı bir kitap ile gerçekleştirilecek. “Çadırını Kap Gel” sloganı ile gerçekleşecek etkinlik Edirne Belediyesinin desteği ile Sıfır Atık misyonu da üstlenecek.


Etkinlik; Off-Road oyunları, çalışma atölyeleri, konserler ve ödüllü donör maskot yarışması gibi çeşitli eğlenceleri de içinde barındıracak. Ayrıca, organ nakli konusunda duayen hocaların konuşmaları ve yeni proje fikirlerinin tartışılması da etkinliğin eğitici taraflarından olacak. Proje için Dernek Başkan Yardımcısı Op. Dr. Volkan Turunç,İstanbul Üniversitesi’nden çadır kampı öğrenci başkanı Fatma Nur Yılmaz ile Kadir Has Üniversitesinden Reyhan Metin yoğun işbirliği içinde projeyi tamamlamak üzere oldukları belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:00
  1. kitap
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün ortası
    1. Piyasalarda gün ortası
    2. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    3. "Belediye işi şov işi değildir"
    4. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    5. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    6. İkinci el kitap satarak, sokak..
    7. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    8. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    9. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    10. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    11. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    12. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    13. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    14. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    15. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    16. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    17. Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı..
    18. Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle..
    19. Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. Hanci,..
    20. Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
    21. Rus savaş uçakları havada çarpıştı
    22. Ambarlı limanında silah ticareti..
    23. İstanbul Havalimanı'na "Hızlı Metro"..
    24. (Özel) Bursa’da okullar açılıyor,..
    25. Mazıdağı’na bağlı 6 mahallede elektrik..
    26. Fuat Oktay'dan kritik açıklama: Bu ne..
    27. Eşi ve kızını öldüren şahsa 2 kez..
    28. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    29. Okul servis şoförlerinden ailelere..
    30. 5 bin üniversiteli organ bağışı için..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim