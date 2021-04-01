  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel "5 bin TL maaş veriyoruz, çalışacak yok"
Yerel

"5 bin TL maaş veriyoruz, çalışacak yok"

Erzincan’da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, aylık 5 bin TL maaş verdikleri halde çalıştıracak çoban bulamadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:48:00 - 2021-04-01 10:56:02
"5 bin TL maaş veriyoruz, çalışacak yok"

Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Konferans Salonunda Veteriner Hekim Metin Kaçar’ın eğitmenliğinde 104 saatlik “Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)” kursu 45 kişilik katılımla gerçekleştirildi.

Verilen eğitimi alan üretici çiftçilerin amacı daha az maliyetle daha fazla verim almak ve daha bilinçli üreticilik yapmak. Kurs boyunca sürekli soru cevap yapılarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mesleki tüm yönleri ele alınıyor. 104 saatlik kurs programının sonunda yapılacak sınavdan başarılı olarak kurslarını tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.

Kursa katılan üretici Rüstem Aksu bu tür eğitimlerin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Bu tür eğitimler hayat boyu öğrenmek açısından gerçekten faydalıdır. Hem ülke için hem üretici için hem de sektör için faydalıdır. İnsanların sürekli olarak yeni yeni bilgiler edinmesi ülke ekonomisine tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde büyük yarar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi ve üretici Yakup Kalkan ise yüksek miktarda maaş verilmesi halinde bile çoban bulamadıklarını söyleyerek, “Bu sektörde çoban bulmada sıkıntılarımız var. Herkes bu mesleği yapmak istemiyor. Eleman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Yüklü meblağda alsalar bu işi yapmak istemiyorlar” diye konuştu.

Yapılan eğitimler Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Konferans Salonunda devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapılmayacak
Ekonomi

Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapılmayacak

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapmayacaklarını açıkladı.
Rusya'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Mahkemeden klavye delikanlılarını cesaretlendirecek karar
Gündem

Mahkemeden klavye delikanlılarını cesaretlendirecek karar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun'a Twitter’dan açık bir şekilde hakaret eden kişi hakkında mahkeme tarafından beraat k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay